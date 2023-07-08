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Пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе: есть пострадавшие
08.07.2023 01:20 Евгения Маркова

Пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе: есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара, произошедшего в пятницу на нефтяной платформе Nohoch Alfa в заливе Кампече Мексиканского залива, говорится в заявлении государственной компании Petróleos Mexicanos (Pemex).

По данным Pemex, около 321 рабочего из 328, которые работали на сооружении, когда начался пожар, уже эвакуированы. На борьбу с пожарами направлены четыре катера.

Некоторые сотрудники других платформ сообщили CNN в пятницу, что пламя можно увидеть с близлежащих платформ, поэтому инцидент кажется значительным.

Во время пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пожар тушат пожарные Pemex, и в этих усилиях также принимают участие мексиканские военно-морские силы.

Pemex заявила, что "будет продолжать сообщать о контроле, тушении пожара и оценке ущерба в течение дня".

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