Пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе: есть пострадавшие
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара, произошедшего в пятницу на нефтяной платформе Nohoch Alfa в заливе Кампече Мексиканского залива, говорится в заявлении государственной компании Petróleos Mexicanos (Pemex).
По данным Pemex, около 321 рабочего из 328, которые работали на сооружении, когда начался пожар, уже эвакуированы. На борьбу с пожарами направлены четыре катера.
Некоторые сотрудники других платформ сообщили CNN в пятницу, что пламя можно увидеть с близлежащих платформ, поэтому инцидент кажется значительным.
Во время пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пожар тушат пожарные Pemex, и в этих усилиях также принимают участие мексиканские военно-морские силы.
Pemex заявила, что "будет продолжать сообщать о контроле, тушении пожара и оценке ущерба в течение дня".