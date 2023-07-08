



Пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе: есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара, произошедшего в пятницу на нефтяной платформе Nohoch Alfa в заливе Кампече Мексиканского залива, говорится в заявлении государственной компании Petróleos Mexicanos (Pemex).



По данным Pemex, около 321 рабочего из 328, которые работали на сооружении, когда начался пожар, уже эвакуированы. На борьбу с пожарами направлены четыре катера.



Некоторые сотрудники других платформ сообщили CNN в пятницу, что пламя можно увидеть с близлежащих платформ, поэтому инцидент кажется значительным.



Во время пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пожар тушат пожарные Pemex, и в этих усилиях также принимают участие мексиканские военно-морские силы.



Pemex заявила, что "будет продолжать сообщать о контроле, тушении пожара и оценке ущерба в течение дня".

NEW: An offshore oil platform run by Mexican state oil company Pemex at the Cantarell complex in the Gulf of Mexico is on fire.



Pemex is sending vessels to extinguish the fire and is preparing to receive injured workers at a nearby hospital, via @Reuters.pic.twitter.com/kKZo9CKNLI — Alex Salvi (@alexsalvinews) July 7, 2023