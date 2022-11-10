



Пожар на Мальдивах: погибли 10 иностранных рабочих



Девять рабочих из Индии и один из Бангладеш погибли в результате пожара, охватившего тесные жилища иностранных рабочих в столице Мальдивских островов Мале, сообщила в четверг местная пожарная служба, добавив, что еще несколько человек получили ранения в результате пожара.



Десять погибших тел были извлечены с верхнего этажа здания, разрушенного в результате пожара. Источник возгорания находился в автомастерской на первом этаже.



“Мы обнаружили 10 тел”, — сообщил сотрудник пожарной службы, добавив “нам потребовалось около четырех часов, чтобы потушить огонь”.



Представительство Индии на Мальдивах отреагировало на инцидент и заявило: “Мы глубоко опечалены трагическим инцидентом с пожаром в Мале, который привел к гибели людей, в том числе, индийских граждан”.



Мальдивские политические партии раскритиковали условия для иностранных рабочих. Об их плохих условиях жизни стало известно во время пандемии Covid-19, когда инфекция распространялась среди гастарбайтеров втрое быстрее, чем среди местных жителей.