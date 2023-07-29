



Пожар на грузовом корабле: почему дорогие машины не смогли потушить

Как сообщал Mignews, у побережья Нидерландов произошел пожар на грузовом корабле, который переправлял 2857 автомобилей.



Грузовое судно, которое загорелось в Северном море, помимо нескольких тысяч обычных автомобилей, также перевозило около 500 электромобилей, сообщает информационное агентство ANP. Ранее сообщалось только о 25-ти электрических автомобилях.



Наличие электромобилей серьезно осложняет работу пожарных: дело в том, что воспламенившийся аккумулятор электромобиля практически невозможно потушить. Кроме того, пожарные бригады работали в открытом море, что еще сильнее усугубило ситуацию.



"Тушение пожара на судне - это высший класс. На улице горящий электромобиль можно поднять краном, опустить в емкость с водой и охладить. При пожаре на парковке, в гараже или, как здесь, на корабле, электромобили создают огромные проблемы. Если рядом горят несколько автомобилей, пожар становится практически невозможно потушить", - рассказал пресс-секретарь Союза пожарных Германии Тобиас Тиле.



Согласно предварительной версии, причиной пожара также мог стать неисправный аккумулятор электромобиля. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока что нет, пишет Bild.



Напомним, что судно Fremantle Highway загорелось в 27-ми км к северу от острова Амеланд в Нидерландах.



По данным СМИ, это автомобили марки Mercedes, которые должны были доставить из Германии в Египет. Погиб один член экипажа, остальные 22 моряка спасены. Семерым из них пришлось прыгать за борт.