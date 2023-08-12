



Пожар на Гавайях: число жертв выросло до 80 человек - видео

Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях в пятницу возросло до 80. Поисковые группы прочесывают тлеющие руины Лахайны, а гавайские власти пытаются определить, как ад так быстро распространился по историческому курортному городу.



Пожары стали самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата, превзойдя цунами, унесшее жизни 61 человека на Большом острове Гавайи в 1960 году, через год после того, как Гавайи присоединились к Соединенным Штатам.



В результате пожаров уничтожено более 1000 зданий, тысячи людей остались без крыши над головой, а на восстановление, вероятно, потребуются многие годы и миллиарды долларов.



Экстренные службы ожидают, что число жертв вырастет, когда появится возможность разбирать завалы сгоревших зданий.



Огонь в Лахайне до сих пор полностью не потушен, но локализован на 85%. Два других лесных пожара на острове были локализованы на 80% и 50%.