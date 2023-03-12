



Пожар на ферме депутата Рама Бен-Барака - преднамеренный поджог

Полиция сообщила, что пожар на ферме члена Кнессета Рама Бен Барака ("Еш Атид") в субботу вечером начался в результате преднамеренного поджога.



Согласно результатам расследования, похоже, что целью поджигателей было сено, которое хранилось в этом месте у двоюродного брата депутата Бен Барака, попавшего в финансовые затруднения. Ущерб оценивается более чем в миллион шекелей, и большая его часть была нанесена тюкам сена, которые находились в этом месте и предположительно принадлежали двоюродному брату депутата. Предполагается, что речь идет о рэкете.





