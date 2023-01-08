



Пожар и убийство в московской квартире - подробности

Главное следственное управление СК РФ в воскресенье, 8 января, раскрыло подробности инцидента с пожаром в квартире на юго-западе Москвы. По предварительным данным, мужчина убил своих мать и сестру, а затем поджег квартиру и покончил с собой.



"По факту убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предварительно, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры. От полученных ранений они скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.



Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

