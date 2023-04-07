



Появились подробности о жертвах теракта на перекрестке Хамра

Погибшими в результате теракта в Иорданской долине две 20-летние девушки были сестрами.



По словам главы местного совета Эфрата, пострадавшая 48-летняя - их мать, а отец семейства ехал на другой машине.



"С большой грустью мы получили информацию о шокирующем нападении, в ходе которого террористы обстреляли автомобиль, в котором находилась мать и две ее дочери, жители Эфрата. Две дочери были убиты, а мать находится в критическом состоянии", - сказано в заявлении.



Уточняется, что отец ехал на другом автомобиле впереди. Когда он вернулся, увидел последствия нападения.