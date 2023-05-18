Появились подробности о состоянии подавившегося в Беэр-Шеве малыша
Пресс-служба больницы Сорока поделилась подробностями о состоянии 4,5-летнего малыша, который подавился виноградом в супермаркете в Беэр-Шеве.
Ребенок был доставлен в критическом состоянии.
"По прибытии мы продолжили реанимационные операции и удалили виноградину из трахеи. Реанимационные операции продолжались до тех пор, пока не восстановился пульс", - сообщает врач детского отделения больницы.
Уточняется, что сейчас малыш находится под действием седативных, а также подключен к аппарату ИВЛ. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Он находится в детском отделении реанимации.