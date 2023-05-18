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Появились подробности о состоянии подавившегося в Беэр-Шеве малыша
18.05.2023 21:23 Алина Груднева

Появились подробности о состоянии подавившегося в Беэр-Шеве малыша

Пресс-служба больницы Сорока поделилась подробностями о состоянии 4,5-летнего малыша, который подавился виноградом в супермаркете в Беэр-Шеве.

Ребенок был доставлен в критическом состоянии.

"По прибытии мы продолжили реанимационные операции и удалили виноградину из трахеи. Реанимационные операции продолжались до тех пор, пока не восстановился пульс", - сообщает врач детского отделения больницы.

Уточняется, что сейчас малыш находится под действием седативных, а также подключен к аппарату ИВЛ. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Он находится в детском отделении реанимации.
 

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