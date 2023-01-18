



Появились кадры с места крушения вертолета в Броварах

В соцсетях показали видео до и после падения вертолета Super Puma на детский сад в Броварах под Киевом.



По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пока что рано говорить о причинах катастрофы, которые могут устанавливаться несколько недель.



"Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они изучат причины случившегося и какие факторы влияли на то, чтобы вертолет упал", - пояснил он.



В Броворах упал украинский вертолёт pic.twitter.com/OTeLvSlu1c — Garry (@Garry417271035) January 18, 2023

По последним данным, в результате крушения вертолета