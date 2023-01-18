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Появились кадры с места крушения вертолета в Броварах
18.01.2023 11:15 Алина Груднева

Появились кадры с места крушения вертолета в Броварах

В соцсетях показали видео до и после падения вертолета Super Puma на детский сад в Броварах под Киевом.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пока что рано говорить о причинах катастрофы, которые могут устанавливаться несколько недель. 

"Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они изучат причины случившегося и какие факторы влияли на то, чтобы вертолет упал", - пояснил он.
 


По последним данным, в результате крушения вертолета погибли 18 человек, среди которых были трое детей и высшее руководство МВД Украины.

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