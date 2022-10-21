



Повреждение подводных кабелей в Европе замедлило доступ в Интернет во всем мире

Несколько подводных кабелей на юге Франции были перерезаны за одну ночь, что сделало доступ в Интернет ненадежным во всем мире. Инженеры исправили одну неработающую магистраль, расследование продолжается.



Из-за конфликта в Украине высказывались подозрения, что к повреждению кабелей причастны российские подводные лодки, но следователи пока не нашли никаких доказательств, подтверждающих это предположение.



В среду вечером серьезный инцидент с подводным кабелем на юге Франции вызвал широкомасштабные проблемы с подключением к Интернету. В 20:30 были оборваны как минимум три оптоволоконных кабеля, что замедлило доступ в Интернет для пользователей в Европе, Азии и США. Облачные компании быстро починили магистраль.



Согласно отчету компании Zscaler, занимающейся облачной безопасностью, неожиданное повреждение кабеля привело к потере пакетов и увеличению задержки для веб-сайтов и приложений, использующих поврежденные маршруты.



Компания выявила три неработающих звена: Марсель-Лион, Марсель-Милан и Марсель-Барселона. Zscaler внес коррективы в маршрутизацию интернет-трафика, где это было возможно, чтобы смягчить проблему. Однако в некоторых случаях действиям мешали поставщики приложений и контента, которые все еще использовали разорванные ссылки.



В более позднем обновлении, опубликованном в 1:03:15 UTC, Zscaler подтвердил, что рабочие исправили один из поврежденных кабелей, что привело к снижению потери пакетов и уменьшению задержки для веб-сайтов и интернет-приложений. Оставшиеся соединения (вероятно, Марсель-Милан и Марсель-Барселона) оставались разорваны, согласно результатам прямого тестирования оптоволокна.



Поисковые работы по обнаружению поврежденных участков подводного кабеля все еще продолжаются.



В то время как подключение к Интернету постепенно возвращается к норме, расследования продолжаются на местном и глобальном уровнях. Французские власти собрали доказательства инцидента. В то же время несвязанное с этим повреждение кабеля в Соединенном Королевстве вызвало бурные слухи о том, что к инциденту могут быть причастны неизвестные российские диверсанты.

