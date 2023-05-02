



Повезло, что не в сердце. Звезда реалити ранен ножом на улице Бялик в Рамат-Гане



Звезда реалити-шоу госпитализирован с ножевыми ранениями после того, как поссорился на дороге с двумя молодыми людьми - и один из них ударил его ножом.



В прошлое воскресенье актер поссорился с двумя молодыми людьми на улице Бялик в Рамат-Гане из-за того, как они вели себя на дороге.



В какой-то момент словесный спор обострился. Один из молодых людей достал нож, напал на мужчину и ударил его ножом. Оба скрылись с места происшествия. Реанимационный автомобиль МАДА эвакуировал пострадавшего с ножевым ранением в больницу Ихилов, где его состояние было определено как средней тяжести.



На место происшествия прибыли многочисленные силы полиции, которые начали расследование. На месте были проведены поиски подозреваемых. На данный момент ни один подозреваемый в поножовщине не арестован. "Это очень серьезное дело, и прилагаются большие усилия, чтобы найти подозреваемых в этом преступлении", - сказал представитель полиции.



Родственник звезды реалити-шоу сказал: "Ему очень повезло, что удар ножом был нанесен не в область сердца".