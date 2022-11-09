



Потрогал девушку за зад и был убит. Подробности поножовщины в Нетании



28-летний Абра Эзра зарезал 24-летнего Пекдо Кнау после того, как последний дотронулся до зада его девушки. Хотя он отрицал свои показания, показания свидетелей и улики, найденные на месте преступления, уличают обвиняемого. В суде он угрожал ей: "Я здесь из-за тебя, ты за это заплатишь".



28-летний Авра Эзра, который ранее был осужден за хранение ножа, около месяца назад приехал со своей девушкой Н. в киоск в город. Там, помимо прочего, они познакомились с 24-летним Пекадо Кнау, преступником, мелким драгдилером, который несколько месяцев до того был освобожден из тюрьмы.



Кенау пытался ухаживать за Н., девушкой Эзры, который был этим разъярен. Эзра и Н. ушли из киоска и отправились на спортивную площадку на улице Йосефталь, Кано последовал за ними. В какой-то момент Н. прошла мимо Кнау, и в ответ тот похлопал ее по заду.



"Он потрогал меня за попу, и я нервно сказала ему: "Что ты делаешь?"". Н. дала показания следователям отдела по борьбе с преступностью департамента полиции Шарона.



Эзра крикнул Кнау: "Что ты сделал?"- и через несколько секунд он прижал его к забору. Затем он достал кухонный нож длиной 10 см и дважды ударил его ножом в область груди. "Я схватила его за руку и оттолкнула", - сказал Н.



Оба покинули это место, где остался Кнау, истекающий кровью. Прохожий вызвал реанимацию, и Кнау был доставлен в больницу Ланиадо в критическом состоянии, через некоторое время он умер от полученных ран.



Следователи собрали записи камер наблюдения с места происшествия и после нескольких часов расследования арестовали убийцу и его подругу. Большую часть допроса Эзра молчал, а когда изредка заговаривал, то отрицал, что совершил убийство: "Я покинул это место, когда он был цел и невредим. Я не наносил ему ударов и не убивал его".



К несчастью для него, его подруга сотрудничала со следователями и описала цепь событий, приведших к убийству. Следователи нашли нож с ДНК Эзры на нем и пятном крови Кнау, также на рубашке Эзры было обнаружено пятно крови погибшего.



Прокуратура Центрального округа подала обвинительное заключение против Эзры в окружной суд Лода по обвинению в убийстве и препятствовании правосудию.