



Потоп в Шереметьево: из-за потоков воды частично обвалился потолок аэропорта

В российском международном аэропорту федерального значения Шереметьево произошел потоп. Из-за потока воды частично обвалился потолок в терминале В.



По предварительным данным, причиной потопа стало срабатывание пожарной сигнализации, сообщают российские Telegram-каналы.



Промокшим людям, находившимся в это время в терминале, пришлось укрыться в туннеле, ведущем к паркингу.



Примечательно, что СМИ не пишут, сработала пожарная сигнализация в аэропорту просто так, либо же этому предшествовало какое-либо возгорание.



Некоторые источники росСМИ сообщают, что на место выехали пожарные, они проверят здание терминала. Что именно послужило причиной срабатывания пожарной тревоги пока неизвестно.



ЧП в аэропорту стало еще одним инцидентом, которые преследуют столицу России в последнее время с завидной регулярностью.



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