



Потери РФ в Украине за неделю: тысячи убитых и раненых, есть и пленные

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что потери врага убитыми и ранеными составили более 4600 человек за прошлую неделю по всем направлениям, также 80 российских оккупантов были взяты в плен.



"За прошедшую неделю враг понес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, взято в плен более 80 бойцов агрессора", - отметила Маляр.



Также украинские силы уничтожили более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.







Как сообщал Mignews.ua, у "Вагнера" большие потери, КАМАЗы забиты трупами.