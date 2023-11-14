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Потери РФ в Украине превысили 300 тысяч – британская разведка | Фото: GeneralStaff.ua
14.11.2023 19:45 Mignews

Потери РФ в Украине превысили 300 тысяч – британская разведка

В войне в Украине погибли и получили ранения более 300 тысяч российских военнослужащих. Такую цифру озвучили в британской военной разведке.

При этом погибло бесчисленное количество наемников, а десятки тысяч российских солдат дезертировали. И тут число погибших и раненых неясно, поскольку они не включены в официальные неопубликованные данные о потерях российской армии, пишет The Telegraph.

"По нашим оценкам, с начала конфликта уничтожено более 7117 единиц российской бронетехники, включая около 2475 основных боевых танков, 93 самолета, 132 вертолета, 320 беспилотных летательных аппаратов, 16 военно-морских судов всех классов и более 1300 артиллерийских систем всех типов", – заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи в ответе на письменный запрос "теневого" министра обороны Великобритании, члена британского парламента от Лейбористской партии Джона Хили.
 

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