



Потери РФ в Украине превысили 300 тысяч – британская разведка

В войне в Украине погибли и получили ранения более 300 тысяч российских военнослужащих. Такую цифру озвучили в британской военной разведке.



При этом погибло бесчисленное количество наемников, а десятки тысяч российских солдат дезертировали. И тут число погибших и раненых неясно, поскольку они не включены в официальные неопубликованные данные о потерях российской армии, пишет The Telegraph.



"По нашим оценкам, с начала конфликта уничтожено более 7117 единиц российской бронетехники, включая около 2475 основных боевых танков, 93 самолета, 132 вертолета, 320 беспилотных летательных аппаратов, 16 военно-морских судов всех классов и более 1300 артиллерийских систем всех типов", – заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи в ответе на письменный запрос "теневого" министра обороны Великобритании, члена британского парламента от Лейбористской партии Джона Хили.

