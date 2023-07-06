



Пострадавший на шоссе Аялон от наезда: Это нельзя назвать непреднамеренным

Ассаф Пери, которого прошлой ночью сбила машина на шоссе Аялон, сказал радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что он уверен, что водитель сбил его преднамеренно.



Пери сказал: “Сомневаюсь, что это можно описать по-другому. Я тоже не видел, как он подходил. Я был в берушах – вокруг было очень шумно – и меня вдруг подкинуло. Я оказался в воздухе. В воздухе я понял, что меня ударила машина. Меня ударили во второй раз, что, без сомнения, нельзя назвать непреднамеренным”.