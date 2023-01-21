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Посреди дороги на улице Алленби в Тель-Авива образовался провал
21.01.2023 15:22 Аркадий Бочаровский

Посреди дороги на улице Алленби в Тель-Авива образовался провал

В самом центре Тель-Авива: сегодня 21 января на дороге на улице Алленби в городе, на углу с улицей Пинскер, образовался провал. 

Полиция объявила, что направляет движение по встречной полосе, и призвала водителей, прибывающих на место происшествия, "вести машину с осторожностью и подчиняться указаниям полицейских".

На фотографиях в социальных сетях, видно, что он заполнен водой. Яма открылась очень близко к участку работ, которые ведутся на участке в рамках проекта строительства скоростного трамвая, но полиция до сих пор не знает, имеет ли это отношение к провалу.
 


 

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