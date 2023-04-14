Новости » Происшествия
Посольство Финляндии в Москве получило белый порошок в конвертах
14.04.2023 10:51 Наталья Богинская

Посольство Финляндии в Москве получило белый порошок в конвертах

В четверг в посольство Финляндии в Москве были отправлены конверты, в которых обнаружили неизвестный белый порошок. Об этом сообщает Yle.

Речь идет о трех конвертах, адресованных финским дипломатам. Российская полиция расследует инцидент, неизвестное вещество из конвертов было отправлено на проверку.

Также сообщается, что в четверг сотрудники посольства Франции в российской столице получили посылку с костями. По предварительной информации, это были кости животного, посылка была упакована в пакет
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы