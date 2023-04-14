



Посольство Финляндии в Москве получило белый порошок в конвертах

В четверг в посольство Финляндии в Москве были отправлены конверты, в которых обнаружили неизвестный белый порошок. Об этом сообщает Yle.



Речь идет о трех конвертах, адресованных финским дипломатам. Российская полиция расследует инцидент, неизвестное вещество из конвертов было отправлено на проверку.



Также сообщается, что в четверг сотрудники посольства Франции в российской столице получили посылку с костями. По предварительной информации, это были кости животного, посылка была упакована в пакет

