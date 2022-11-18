



Посольства ПА по всему миру приспустили флаги в знак траура

Посольства и дипломатические миссии Палестинской автономии по всему миру сегодня приспустили флаги в знак однодневного траура по жертвам пожара в Газе.



МИД ПА объявил, что поручил палестинским посольствам и дипломатическим миссиям по всему миру объявить пятницу днем ​​​​траура и приспустить флаги в память о 21 жертве пожара, произошедшего в лагере беженцев Джабалия. Об этом сообщает WAFA.



Как стало известно ранее, на похороны жертв пожара пришли тысячи человек.

