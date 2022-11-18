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Посольства ПА по всему миру приспустили флаги в знак траура
18.11.2022 16:52 Ольга Белозерова

Посольства ПА по всему миру приспустили флаги в знак траура

Посольства и дипломатические миссии Палестинской автономии по всему миру сегодня приспустили флаги в знак однодневного траура по жертвам пожара в Газе.

МИД ПА объявил, что поручил палестинским посольствам и дипломатическим миссиям по всему миру объявить пятницу днем ​​​​траура и приспустить флаги в память о 21 жертве пожара, произошедшего в лагере беженцев Джабалия. Об этом сообщает WAFA.

Как стало известно ранее, на похороны жертв пожара пришли тысячи человек.
 

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