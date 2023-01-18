



Посол: погибший в Броварах глава МВД Украины был другом Израиля

Погибший сегодня в результате крушения вертолета на детский сад в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский был большим другом Израиля.



Об этом написал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.



"Денис Монастырский был другом Израиля. Несколько лет назад он был участником курса МАШАВ "полиция и общество" в Израиле", - сообщил он.



По словам Бродского, МВД под руководством Монастырского оказывало большую помощь посольству в вопросе паломничества в Умань. Посол выразил соболезнования семьям 18 погибших в результате катастрофы.