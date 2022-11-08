



Посол Катара на ЧМ-2022 назвал гомосексуальность "повреждением разума"

Посол чемпионата мира-2022 и бывший футболист сборной Катара Халид Салман во время интервью в Дохе немецкому каналу ZDF затронул проблему гомосексуализма, который является незаконным в консервативной мусульманской стране.



"Они должны принять наши правила. Это – харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение разума", – сказал Салман.



После этого интервью немедленно прервали. Сообщается, что организаторы чемпионата мира отказались от комментариев на этот счет.



Некоторые футболисты выразили обеспокоенность по поводу прав болельщиков, приехавших на мероприятие, особенно представителей ЛГБТ+ и женщин, права которых, по мнению правозащитных групп, дискриминируются в катарских законах.



"Очевидно, что эти комментарии ужасны", – заявила во вторник министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, посетившая Катар неделю назад.



Файзер сказала, что она получила гарантии безопасности от катарского министра внутренних дел и премьер-министра, и что это относится к защите поклонников-гомосексуалистов, а также от возможных расистских или антисемитских нападений.



Организаторы неоднократно заявляли, что во время чемпионата мира в Катаре всем рады.



Катар — первая ближневосточная страна, принявшая чемпионат мира по футболу, но в последние годы эта маленькая страна подвергается сильному давлению из-за своего обращения с иностранными рабочими и ограничительных социальных законов.



Ситуация с правами человека в стране привела к призывам команд и официальных лиц бойкотировать турнир.



Чемпионат мира стартует 20 ноября. Катар ожидает более миллиона посетителей, приехавших из других стран.

