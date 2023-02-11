



Посол Израиля в Испании подверглась нападению

Пропалестинские активисты напали на израильского посла в Испании Родику Радиан-Гордон.



Об этом сообщает Walla.



По словам Радиан-Гордон, она подверглась нападению в прошлую среду во время лекции в одном из университетов Мадрида. Известно о серьезном инциденте стало лишь сегодня, 11 февраля.



Его совершили нескольких десятков пропалестинских активистов. Охранники эвакуировали посла в комнату безопасности, в то время, как десятки человек стреляли в нее.



На место происшествия отправилась местная полиция. Протестующих разогнали, а лекция посла возобновилась.



