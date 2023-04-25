



Посол Иордании встретился с арестованным за контрабанду депутатом парламента

Посол Иордании в Израиле встретился сегодня, во вторник, с депутатом парламента Иордании Имадом Адваном, арестованным по подозрению в контрабанде оружия.



Адван был арестован в субботу на КПП "Алленби" по подозрению в контрабанде.



В заявлении МИД Иордании говорится, что член парламента сообщил послу, что он хорошо себя чувствует и что во время ареста он не подвергался физическому или психологическому насилию. Депутат попросил сообщить его семье, что у него все хорошо. Министерство иностранных дел Иордании заявило, что член парламента ясно дал понять, что его юридические и гуманитарные права соблюдаются.

