



Посол Иордании проявил нетерпение и не смог посетить Храмовую гору

Иорданские и палестинские СМИ сообщают, что израильская полиция отклонила попытку посла Иордании в Израиле Гассана Маджали посетить Храмовую гору в Иерусалиме, требуя от него получения предварительного разрешения на посещение от израильских властей.



Маджали покинул район Львиных ворот Старого города, отказавшись запрашивать такое разрешение.



Израильская полиция назвала подобные сообщения "фейками", заявив, что посол прибыл без какой-либо предварительной координации и что полицейский не сразу узнал его, что вызвало "небольшую" задержку, пока полицейский связывался со своим командиром.



В этот момент Маджали решил уйти, сообщили в полиции, добавив, что "если бы он подождал еще несколько секунд, он бы вошел".

