



Последствия землетрясения в Турции: на земле образовался разлом длиной 3 км

После мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в Турции 6 февраля, в юго-восточной части страны Кахраманмараш образовалась многокилометровая трещина в земле, сообщил турецкий новостной канал TRT Haber .



Разлом земной коры растянулся на три километра, коснувшись населённого пункта Тевеккелли.



Страшные кадры были сняты с помощью дрона.



Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, стало причиной смещения литосферных плит на такое расстояние, которое при обычных условиях они проходят за 50 лет.

