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Последствия землетрясения в Турции: на земле образовался разлом длиной 3 км
10.02.2023 22:20 Евгения Маркова

Последствия землетрясения в Турции: на земле образовался разлом длиной 3 км

После мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в Турции 6 февраля, в юго-восточной части страны Кахраманмараш образовалась многокилометровая трещина в земле,  сообщил турецкий новостной канал TRT Haber .

Разлом земной коры растянулся на три километра, коснувшись населённого пункта Тевеккелли.

Страшные кадры были сняты с помощью дрона.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, стало причиной смещения литосферных плит на такое расстояние, которое при обычных условиях они проходят за 50 лет.
 

 
 

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