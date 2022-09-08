



Последствия ударов по аэропорту Алеппо: спутниковые снимки

Спутниковые снимки показывают, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Алеппо была повреждена в трех точках после атаки, которую приписывают Израилю.



Изображения, опубликованные израильской компанией ImageSat International (ISI), также показывают ремонт, который был проведен в аэропорту на прошлой неделе после предыдущего удара, сообщает "Аруц Шева".



Напомним, что по данным сирийской прессы, израильские самолеты запустили несколько ракет из-за Средиземного моря по аэропорту на севере Сирии, повредив взлетно-посадочную полосу. После ударов аэропорт в Алеппо не работал.