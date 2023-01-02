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Последствия удара по аэропорту Дамаска показали со спутника
02.01.2023 16:25 Алина Груднева

Последствия удара по аэропорту Дамаска показали со спутника

Со спутника удалось зафиксировать последствия сегодняшнего ночного удара по аэропорту Дамаска, который сирийские СМИ традиционно приписывают Израилю.

Фото сделал спутник Sentinel-2 из космоса.

На кадрах видны повреждения взлетно-посадочных полос в сирийском международном аэропорту в результате авиаудара. Одна полоса остается непригодной для использования. Она была поражена несколько раз.

Вторая была "укорочена" на 500 метров. Это препятствует посадке крупных самолетов. По ней, судя по всему, попала одна ракета. 


Согласно разведданным, аэропорт Дамаска используется для контрабанды иранского оружия. Неоднократно поступала информация о том, что для этого используются гражданские самолеты.

Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки погибли двое сирийских солдат, еще столько же получили ранения. Аэропорт закрыт из-за повреждений. Начаты работы по восстановлению взлетно-посадочных полос. 

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