Последствия удара по аэропорту Дамаска показали со спутника

Со спутника удалось зафиксировать последствия сегодняшнего ночного удара по аэропорту Дамаска, который сирийские СМИ традиционно приписывают Израилю.



Фото сделал спутник Sentinel-2 из космоса.



На кадрах видны повреждения взлетно-посадочных полос в сирийском международном аэропорту в результате авиаудара. Одна полоса остается непригодной для использования. Она была поражена несколько раз.



Вторая была "укорочена" на 500 метров. Это препятствует посадке крупных самолетов. По ней, судя по всему, попала одна ракета.

both runways at Damascus International Airport appear damaged by the Israeli airstrike last night on the latest Sentinel-2 satellite image https://t.co/PQKM2nDojt pic.twitter.com/F1VXw5nR4T