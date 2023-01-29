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Последователи Бен-Гвира напали на съемочную группу 13 канала
29.01.2023 09:45 Наталья Богинская

Последователи Бен-Гвира напали на съемочную группу 13 канала

Съемочная группа 13 канала подверглась нападению агрессивной группы “протестующих” во время прямого эфира с места теракта в Неве Яаков для вечернего выпуска новостей. 

Крайне агрессивная “акция протеста” на месте теракта была организована сторонниками министра национальной безопасности Бен-Гвира. Лидер “Оцма Йегудит” объявил сегодня вечером, будто юридический советник “помешала” ему немедленно опечатать дома террористов. Его сторонники решили протестовать. В составе были преимущественно молодые мужчины, одетые как религиозные евреи, которые выкрикивали: “Нейтрализовать юридического советника правительства!”. 

Толпа снесла барьеры на съемочной площадке и выгнала журналистов под выкрики “Леваки, домой!” и “Смерть арабам!”. “Протестующие” угрожали физическим насилием корреспондентам и хватали съемочную аппаратуру.   

В субботу вечером в Иудее и Самарии прошли широкие акции протеста против террора. Религиозные сионисты выстроились вдоль дорог с израильскими флагами в руках. Во многих местах протест принял агрессивную форму с метанием камней и поджогами автомобилей палестинцев.   

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