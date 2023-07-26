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Последний рейс: Пассажир Turkish Airlines свел счеты с жизнью на борту самолета
26.07.2023 18:11 Наталья Богинская

Последний рейс: Пассажир Turkish Airlines свел счеты с жизнью на борту самолета

Борт Turkish Airlines, вылетевший по маршруту Стамбул — Марракеш, совершил вынужденную посадку в Алжире из-за самоубийства пассажира на борту, передает Naber7.

По данным портала, проводники заподозрили неладное, когда иностранный пассажир ушел в туалет, заперся в ней и долго не выходил. Персоналу самолета пришлось выламывать дверь.

Первую помощь пассажиру, вынесенному из туалета в бессознательном состоянии, оказали бортпроводники и находившийся в самолете врач. После вынужденной посадки в Алжире прибывшие в аэропорт медики констатировали смерть пассажира.

Происшествие на борту квалифицировали как суицид.
 

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