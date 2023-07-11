



После землетрясения в Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, после сильного землетрясения в этом районе.



"На данный момент это очень небольшое извержение", - заявил Мэтью Робертс из исследовательского отдела Метеорологического бюро страны, добавив, что прямой опасности для людей в регионе нет.



Также движение в международном аэропорту Рейкьявика Кефлавик не было нарушено, передает Reuters.



Отмечается, что эксперты оценят, откуда именно появляется лава и как будет развиваться извержение в ближайшее время.



Как известно, полуостров Рейкьянес - это вулканическая и сейсмическая горячая точка к юго-западу от столицы Рейкьявика. В марте 2021 года лавовые фонтаны извергались из трещины в земле длиной 500-750 метров в вулканической системе Фаградальсфьялль.



Вулканическая активность в этом районе продолжалась шесть месяцев, что побудило тысячи исландцев и туристов посетить это место. В августе 2022 года в том же районе произошло трехнедельное извержение.



Система шириной около 6 км и длиной 19 км оставалась бездействующей более 6000 лет до этих двух извержений.



В отличие от извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году, которое остановило около 100 000 авиарейсов и вынудило сотни исландцев покинуть свои дома, ожидается, что это извержение не приведет к сильному выбросу в атмосферу.



"Это не извержение вулкана с пеплом. Это просто лава", - подчеркнул Робертс.