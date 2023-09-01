



После заявления мэра об уничтожении дрона в Москве вспыхнул пожар – видео

В Юго-Западном округе Москвы произошел сильный пожар после инцидента с очередной атакой БПЛА. При этом в российской столице продолжает действовать план "Ковер" – в части аэропортов отменяют и задерживают рейсы.



Хотя мэр города Сергей собянин заявил, что летевший на столицу беспилотник “сбили” и обошлось “без жертв и разрушений2, но в одном из округов в небо поднимается густой дым. Об этом утром в пятницу, 1 сентября, сообщил Telegram-канал NEXTA.



"В Москве сильный пожар в Юго-Западном округе. Говорят, работа БПЛА. План "Ковер" продолжает действовать", – говорится в сообщении.

