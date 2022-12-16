



После утечки температура в Союз МС-22 поднялась до 30 градусов

Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции, повысилась до 30 градусов, космонавты попытаются перенаправить потоки вентиляции, чтобы охладить корабль. Об этом, как передает ТАСС, сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время утренней конференции.



«Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может быть, даже больше. Мы хотим немного изменить вентиляцию, чтобы вам было попрохладнее, воздух направить в корабль», — сказал специалист во время переговоров.



