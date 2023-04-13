



После употребления электронных сигарет: у 16-летнего подростка - коллапс легких

16-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Шнайдер в Петах-Тикве после употребления электронных сигарет.



Мальчик был переведен в Шнайдер в состоянии легочного коллапса из больницы Каплан в Реховоте, и его подключили к системе ЭКМО, которая заменяет работу сердца и легких.





Мать мальчика сказала, что хочет молиться за его спасение и надеется, что он поправится и придет в себя, а также просит всех родителей быть бдительными и запретить своим детям пользоваться электронными сигаретами, чтобы они не оказались в той ужасной ситуации, в которой они сейчас находятся.



По словам директора отделения интенсивной терапии кардиологического отделения Шнайдер: "Мальчик поступил в отделение сердечной интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии, так как его легкие не функционируют, и он нуждается в полной поддержке аппарата ЭКМО. Мы лечим его и очень надеемся на улучшение его состояния в ближайшие дни". Курение электронных сигарет наносит огромный вред. Мы призываем всех родителей, предотвратить следующий случай".