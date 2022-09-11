



После ударов по Харькову: в Белгороде тоже отключили свет

Белгород частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная". Как сообщил мэр города, в четверг там произошла "крупная авария". Почему авария была в четверг, а свет пропал в воскресенье, не уточняется.



В июне российские СМИ сообщили о "восстановлении исторических электрических связей между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области".



По российской версии, электричество поставлялось из Белгорода в оккупированне Россией районы. Украинцы же уверены в том, что Россия воровала электроэнергию в Харьковской области.

