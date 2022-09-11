Новости » Происшествия
После ударов по Харькову: в Белгороде тоже отключили свет
11.09.2022 21:44 Аркадий Бочаровский

После ударов по Харькову: в Белгороде тоже отключили свет

Белгород частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная". Как сообщил мэр города, в четверг там произошла "крупная авария". Почему авария была в четверг, а свет пропал в воскресенье, не уточняется.

В июне российские СМИ сообщили о  "восстановлении исторических электрических связей между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области". 

По российской версии, электричество поставлялось из Белгорода в оккупированне Россией районы. Украинцы же уверены в том, что Россия воровала электроэнергию в Харьковской области.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы