



После стрельбы, погони и аварии: арестованы два жителя Кфар-Кары

Двое жителей Кфар-Кара, 27 и 28 лет, были арестованы по подозрению в стрельбе и хранении незаконного оружия. Это произошло после того, как подозреваемые попытались скрыться от полиции. Полицейские прибыли на плановое мероприятие в деревню, услышали выстрелы и попытались задержать подозреваемых.



Подозреваемые пытались бежать, попали в аварию на своем автомобиле, и полиция арестовала одного из них, в то время как другой подозреваемый бежал, и после короткой погони он также был арестован. Обыскав их автомобиль, полиция обнаружила и изъяла пистолет Glock.

