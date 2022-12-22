



После ссоры с родственниками мать задушила детей и совершила самоубийство

35-летняя мать в Белгороде после ссоры с родственниками задушила двоих малолетних детей мужским ремнем в салоне автомобиля и совершила самоубийство. Женщину посмертно обвинили по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних детей, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).



Убитым детям было 2 и 4 года. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом 21 декабря сообщает следственное управление СКР по Белгородской области.



Следствием установлено, что убийство своих детей женщина совершила днем 13 августа этого года. Находясь в своем частном доме вместе с двумя малолетними детьми 2018 и 2020 года рождения, мать решила убить детей из-за длительных конфликтов с родственниками, с которыми у нее сложились неприязненные отношения на бытовой почве.



Мать отвела детей в гараж на придомовой территории, усадила в детские автокресла, пристегнула и после этого по очереди задушила малышей поясным мужским ремнем. В силу возраста дети были в беспомощном состоянии и не могли оказать сопротивления.



Совершив двойное убийство, женщина покончила с собой.



На проведении судебного разбирательства настояли родители женщины. Покойной была назначена и проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, однако расстройств поведения у обвиняемой обнаружено не было. Об этом сообщает «Лента».