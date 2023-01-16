



После смерти солдата: в жилом помещении на базе бригады "Кфир" нашли гранату

После тяжелого инцидента, в результате которого капрал Денис Зиновьев был убит взрывом гранаты в своей комнате - командиры роты провели обыск в комнатах бойцов бригады "Кфир" с целью найти дополнительное оружие, которым распорядились вопреки правилам - и обнаружили еще одну спрятанную ими гранату.



В ходе проверки, проведенной командирами за день до происшествия, никакого оружия, спрятанного солдатами, обнаружено не было, и только после происшествия, во время очередного обыска, в их комнате была найдена граната. Ожидается, что солдаты будут привлечены к дисциплинарной ответственности и предстанут перед судом.



Инцидент произошел на базе Бекаот в Иорданской долине в субботу вечером, когда семеро солдат находились в жилом помещении в 19 часов. Предполагается, что в руках у Зиновьева была граната, которую он подобрал на полигоне. Она, очевидно, была помещена в солдатскую сумку, под кровать, в нарушение инструкции по технике безопасности.



Находившиеся там бойцы свидетельствовали, что не видели, чтобы Зиновьев играл с гранатой. Неясно, как долго она находилась в распоряжении бойца. Предварительное расследование показывает, что это не игра с оружием, а взрыв упавшего предмета, вызванный полученным им ударом или падением на твердую поверхность.