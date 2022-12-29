



После скандала: Вупи Голдберг снова извиняется за слова о Холокосте

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг принесла "искренние извинения" после очередных скандальных заявлений о Холокосте. Ранее она снова намекнула на то, что Холокост не был связан с расой.



В заявлении для The Hollywood Reporter Голдберг сказала, что пыталась передать свои прошлые замечания по этой теме.



"У меня никогда не было намерения показаться, что я удваиваю обидные комментарии, особенно после того, как я разговаривала и слышала мнение таких людей, как раввины, старые и новые друзья. Я все еще многому учусь, и поверьте мне, я слышала все, что мне говорили. Я считаю, что Холокост был связан с расой, и сейчас мне так же жаль, как и тогда, что я расстроила, обидела и разозлила людей. Еще раз приношу свои искренние извинения, особенно всем, кто подумал, что это свежая перефразировка темы. Я обещаю, что это не так", - заявила Голдберг.



Актриса подчеркнула: "В это время растущего антисемитизма я хочу быть очень ясным, когда говорю, что я всегда поддерживал еврейский народ и всегда буду. Моя поддержка им не поколебалась и никогда не поколеблется".