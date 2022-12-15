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После скандала: рекомендовано отстранить солдат ЦАХАЛа от службы в тюрьмах
15.12.2022 15:11 Ольга Белозерова

После скандала: рекомендовано отстранить солдат ЦАХАЛа от службы в тюрьмах

Совместный комитет, созданный министерствами обороны и внутренней безопасности, рекомендует отстранить солдат ЦАХАЛа от службы в тюрьмах.

Об этом сообщает Times of Israel.

Комитет был создан после скандала, в ходе которого женщины-охранницы, несущие службу в тюрьмах, заявили, что их "подложили" заключенным террористам.

Было рекомендовано постепенно сокращать количество солдат ЦАХАЛа в тюрьмах и заменять их профессиональными охранниками.

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