



После скандала: рекомендовано отстранить солдат ЦАХАЛа от службы в тюрьмах

Совместный комитет, созданный министерствами обороны и внутренней безопасности, рекомендует отстранить солдат ЦАХАЛа от службы в тюрьмах.



Об этом сообщает Times of Israel.



Комитет был создан после скандала, в ходе которого женщины-охранницы, несущие службу в тюрьмах, заявили, что их "подложили" заключенным террористам.



Было рекомендовано постепенно сокращать количество солдат ЦАХАЛа в тюрьмах и заменять их профессиональными охранниками.