После разрушительного землетрясения: в Марокко зафиксированы афтершоки

В Марокко после разрушительного землетрясения зафиксированы афтершоки.



По данным Геологической службы США, через 19 минут после мощных подземных толчков ощущался афтершок магнитудой 4,9.



Это самое смертоносное землетрясение в мире после катастрофы в Турции около полгода назад, унесшей жизни десятков тысяч.



Тогда основные землетрясения имели магнитуду 7,8 и 7,6, а в последующие недели произошло около 10 000 афтершоков.



Напомним, в результате землетрясения в Марокко погибли около 300 человек, примерно 150 получили ранения. Разрушены здания, под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается.



