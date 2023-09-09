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После разрушительного землетрясения: в Марокко зафиксированы афтершоки
09.09.2023 08:06 Алина Груднева

После разрушительного землетрясения: в Марокко зафиксированы афтершоки

В Марокко после разрушительного землетрясения зафиксированы афтершоки.

По данным Геологической службы США, через 19 минут после мощных подземных толчков ощущался афтершок магнитудой 4,9. 

Это самое смертоносное землетрясение в мире после катастрофы в Турции около полгода назад, унесшей жизни десятков тысяч. 

Тогда основные землетрясения имели магнитуду 7,8 и 7,6, а в последующие недели произошло около 10 000 афтершоков.

Напомним, в результате землетрясения в Марокко погибли около 300 человек, примерно 150 получили ранения. Разрушены здания, под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается.
 

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