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После расстрела у курдского центра: мятежи в Париже, ранены 11 полицейских
23.12.2022 20:04 Аркадий Бочаровский

После расстрела у курдского центра: мятежи в Париже, ранены 11 полицейских

Одиннадцать полицейских получили ранения в ходе протестов в Париже, после того как в пятницу утром в центре были расстреляны три человека.

Мужчина, 69 лет, был арестован в 10-м округе города вскоре после убийства трех человек. Позже было подтверждено, что жертвы были членами курдской общины.

Официальные лица осудили "чудовищное нападение" на курдский культурный центр, ресторан и парикмахерскую в оживленном районе рядом с железнодорожным вокзалом Гар дю Нор.

 


Толпы людей собрались на улице д'Энгиен в пятницу во второй половине дня и вступили в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Столкновения начались после того, как министр внутренних дел Жеральд Дарманен посетил место нападения.

Близлежащая улица Фобур Сен-Дени "тонула" в слезоточивом газе, так как протестующие бросали камни в полицию, сообщила Le Monde в пятницу вечером.

По меньшей мере 11 полицейских были ранены и три человека арестованы в ходе столкновений в Париже, сообщила газета.

В Марселе конная полиция вышла на улицы после того, как в центре города собрались толпы людей с курдскими флагами.

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