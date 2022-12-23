



После расстрела у курдского центра: мятежи в Париже, ранены 11 полицейских

Одиннадцать полицейских получили ранения в ходе протестов в Париже, после того как в пятницу утром в центре были расстреляны три человека.



Мужчина, 69 лет, был арестован в 10-м округе города вскоре после убийства трех человек. Позже было подтверждено, что жертвы были членами курдской общины.



Официальные лица осудили "чудовищное нападение" на курдский культурный центр, ресторан и парикмахерскую в оживленном районе рядом с железнодорожным вокзалом Гар дю Нор.





PARIS: Des violences éclatent sur les lieux de la fusillade, qui a fait 3 morts, lors d'une manifestation de la communauté kurde. Les policiers sont pris pour cible après l'allocution de Gérald Darmanin et répliquent en utilisant des grenades lacrymogènes.pic.twitter.com/GJMA9j6Q3E — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 23, 2022

Толпы людей собрались на улице д'Энгиен в пятницу во второй половине дня и вступили в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.Столкновения начались после того, как министр внутренних дел Жеральд Дарманен посетил место нападения.Близлежащая улица Фобур Сен-Дени "тонула" в слезоточивом газе, так как протестующие бросали камни в полицию, сообщила Le Monde в пятницу вечером.По меньшей мере 11 полицейских были ранены и три человека арестованы в ходе столкновений в Париже, сообщила газета.В Марселе конная полиция вышла на улицы после того, как в центре города собрались толпы людей с курдскими флагами.