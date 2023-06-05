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После расстрела в парикмахерской: семья убитого бушевала в Рамбам
05.06.2023 09:17 Аркадий Бочаровский

После расстрела в парикмахерской: семья убитого бушевала в Рамбам


Серьезный инцидент произошел в больнице "Рамбам" в Хайфе.

Ночью врачам больницы пришлось констатировать смерть 21-летнего мужчины из Иблин. Мужчина был расстрелян в парикмахерской. Члены его семьи, получившие извещение о его смерти, начали бунтовать на месте происшествия.

Члены семьи убитого, отказавшиеся принять горькую весть, начали разбивать окна. Полиции и сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться, чтобы восстановить порядок. В результате погрома двое из членов семьи получили легкие травмы, и им была оказана помощь в отделении скорой помощи в связи с нанесенными себе порезами.

Причинителя ущерба полиция задержала на месте, и дальнейшее лечение проходило в отделении Хайфы.

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