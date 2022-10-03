После протестов: парламент Ирана пригласил семью погибшей девушки
В иранский парламент была приглашена семья Махсы Амини - девушки, погибшей после задержания "полицией нравов". Смерть Амини вызвала масштабные протесты по всему Ирану.
Мохаммад Салех Джокар, председатель комитета по внутренним делам и советам иранского парламента, заявил, что семья девушки приглашена, чтобы сделать заявление. Об этом сообщает Iran Front Page.
"Мы пригласили семью Амини в комитет совета, чтобы сделать свои заявления, потому что их замечания могут оказать положительное влияние на прояснение дела", - заявил член парламента.
По его словам, иранский парламент и правительство серьезно расследуют это дело, чтобы назначить наказание за любые возможные правонарушения.