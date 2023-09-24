



После приземления: шокированные пассажиры поняли, что "спящая женщина" умерла



Шокированные пассажиры обнаружили, что 73-летняя женщина, которая, как они думали, спала рядом с ними на рейсе British Airways из Лондона в Ниццу, на самом деле умерла.



Женщина летела на борту рейса 348 авиакомпании British Airways из Хитроу в Ниццу. Самолет приземлился с опозданием на час и 47 минут в 21.07.



Но когда пассажиры, находившиеся рядом с “спящей женщиной”, начали собирать свою ручную кладь и выстраиваться в очередь на выход, они поняли, что пассажирка, которая, как они думали, спала, не реагирует на них.



Паникующие пассажиры рассказали об этом стюардессам, которые быстро вызвали службу спасения.



На борт самолета прибыли парамедики и пожарные, но их попытки реанимировать женщину оказались тщетными. Они были вынуждены констатировать ее смерть.



Как сообщил французской газете сотрудник аэропорта Ниццы, 73-летняя женщина, личность которой не установлена, предположительно, перенесла сердечный приступ.