



После похищения боеприпасов с базы МАГАВа - рейд в Меа Шеарим



Сотрудники полиции Иерусалимского округа при содействии МАГАВа, детективов и саперного подразделения провели рейд на складе в Меа Шеарим по подозрению в том, что там скрывается несовершеннолетний ультраортодокс, арестованный по подозрению в краже газовых и шумовых гранат с базы МАГАВа.



Рейд был проведен после получения оперативной информации, согласно которой на складе могли быть спрятаны электрошоковые гранаты и средства для разгона демонстраций, похищенные вчера со сторожевой вышки МАГАВа в районе Гробницы Рахели.



Ультраортодоксальный юноша (16 лет) был арестован в 4:00 утра в комплексе Гробница Рахели на окраине Бейт-Лехема по подозрению в том, что накануне он проник в сторожевую башню сил безопасности, охраняющих это место, и похитил оттуда средства для разгона демонстраций, среди прочего, газовые гранаты и электрошокеры.



Согласно подозрениям, молодой человек вновь пришел на это место, чтобы попытаться похитить аналогичные средства, но солдаты МАГАВа, устроившие ранее засаду после просмотра записей камер наблюдения, арестовали его на месте, и он был доставлен для дальнейшего расследования в полицию Иерусалима.



На данный момент расследование еще не закончено, и силы продолжают работать, пытаясь разыскать похищенные боеприпасы.