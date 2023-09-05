



После погромов а Тель-Авиве: задержан эритреец с пистолетом

Спустя три дня после массовых беспорядков: сегодня ночью, 5 сентября, был арестован 41-летний эритреец по подозрению в незаконном хранении оружия, с которым он был замечен во время беспорядков в Тель-Авиве.



Подозреваемый допрашивается в полицейском участке на улице Ха Масгер и, как ожидается, будет доставлен в суд позднее сегодня. Полиция заявила, что к инцидентам с применением насилия причастны еще семь подозреваемых.



Сотни противников эритрейского режима вышли в субботу на демонстрацию против мероприятия сторонников эритрейского режима. В столкновениях с полицией пострадали около 170 человек, в том числе 29 полицейских. 19 человек находятся в тяжелом состоянии. 39 нарушителей порядка были арестованы.