



После погони: Житель Лоде арестован за убийство жены



Полиция арестовала жителя Лода по подозрению в убийстве жены в квартире семьи сегодня утром, 12 февраля. Полиция, прибывшая в квартиру, обнаружила 53-летнюю женщину без признаков жизни.



Маген Давид Адом сообщил, что она была найдена со следами насилия на теле, и что медикам пришлось констатировать ее смерть на месте происшествия.



Сотрудники полиции участка Лод начали расследование после сообщения о том, что мужчина убил свою жену в доме семьи в Лоде. После погони полицейским удалось задержать его недалеко от места преступления, при попытке скрыться. По окончании расследования он предстанет перед судом с ходатайством о продлении срока содержания под стражей.

