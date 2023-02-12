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После погони: Житель Лоде арестован за убийство жены
12.02.2023 07:35 Аркадий Бочаровский

После погони: Житель Лоде арестован за убийство жены


Полиция арестовала жителя Лода по подозрению в убийстве жены в  квартире семьи сегодня утром, 12 февраля. Полиция, прибывшая в квартиру, обнаружила 53-летнюю женщину без признаков жизни. 

Маген Давид Адом сообщил, что она была найдена со следами насилия на теле, и что медикам пришлось констатировать ее смерть на месте происшествия.

Сотрудники полиции участка Лод начали расследование после сообщения о том, что мужчина убил свою жену в доме семьи  в Лоде. После погони полицейским удалось задержать его недалеко от места преступления, при попытке скрыться. По окончании расследования он предстанет перед судом с ходатайством о продлении срока содержания под стражей.
 

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