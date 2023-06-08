



После пальбы в Лоде и вмешательства Бен-Гвира: арестованы 14 человек



Многие жители города Лод ночью 8 июня обратились к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру и сообщили о громких выстрелах вблизи своих домов. Жительница города, Офра Лекс, даже пожаловалась на шальную пулю, попавшую в ее спальню, чудом не задев никого.



Бен-Гвир написал обратившимся к нему жителям, что он не намерен мириться с такой реальностью. "Я только что говорил с командирами и потребовал, чтобы на место происшествия были направлены полицейские силы".



"Я также сообщил полицейским, что если стрельба не прекратится в ближайшие несколько минут, я намерен приехать к вам в город, изучить реальное положение дел на месте и потребовать интенсивной деятельности по борьбе с опасными преступниками и незаконным оружием", - добавил он.



Через несколько минут после того, как жители получили это сообщение от Бен Гвира и после продолжительного периода стрельбы, полиция направила в город большие силы, произвела аресты, и в город вернулась тишина. Арестованы 14 человек. Офис министра заявил. что тот “служит безопасности граждан Государства Израиль и в два часа дня и в два часа ночи”.