



После "падения беспилотника": мощнейший взрыв в Сергиевом Посаде

Минимум 15 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. По данным в социальных сетях, взрыв произошел после "падения беспилотника".



К месту ЧП выехал губернатор Подмосковья Воробьёв.



Компания Пиро-росс, на складе которой, по предварительным данным, произошел взрыв в Сергиевом Посаде, занимается перевозкой опасных грузов. Склады находятся на территории оптико-механического завода.



На заводе объявлена полная эвакуация.



Рванул склад пиротехники компании Пиро-Росс. Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ. По последним данным, количество пострадавших возросло до 18 человек.



Взрыв прогремел внутри ангара 40х40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью. Под завалами могут находиться люди. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 25.



Как минимум в 10 домах вокруг ЗОМЗ выбило взрывной волной выбило стёкла, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки. Речь про улицы Красной армии и Нехаева в Сергиевом Посаде.



По сообщениям очевидцев, в офисах неподалёку осыпались потолки. Также эвакуировали близлежащий детский сад.



Сам взрыв и первые секунды после попали на камеру в полутора километрах от эпицентра.







