



После освобождения братья Юнис были повторно арестованы за подстрекательство

В субботу два израильских террориста арабского происхождения, освобожденных после отбытия 40 лет в тюрьме за убийство солдата ЦАХАЛа были повторно арестованы и допрошены в связи с опубликованным ими посты в соцсетях, подстрекающие к терроризму. Инцидент произошел всего через два дня после освобождения Махера Юниса и через две недели после освобождения его двоюродного брата Карима Юниса.



Братья отбывали наказание за убийство капрала ЦАХАЛа в 1980 году. Они были приговорены к пожизненному заключению, которое в 2012 году тогдашний президент Шимон Перес смягчил до 40 лет.



Полицейский допрос был инициирован министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, длился несколько часов, после чего задержанные были отпущены. Бен-Гвир громко заявил о своем стремлении максимально заглушить общественное празднование освобождения террористов. После упрека полиции за то, что она позволила Кариму устроить чествование в его родном городе полиция предприняла шаги, чтобы предотвратить веселье после освобождения Махера, в том числе ввела запрет на вывешивание палестинского национального флага.



Сообщается, что перед освобождением Махера членам семьи Юнис было запрещено устанавливать в своем доме приветственную палатку для гостей. Их также предупредили, что любые выставленные палестинские флаги будут конфискованы. Семья обязалась не устраивать публичных торжеств по случаю освобождения.

تغطية صحفية: "استقبلته عريساً.. والدة المحرر ماهر يونس تحتضن ابنها بعد 40 عاما من أسره في سجون الاحتلال". pic.twitter.com/IjbXF0VbD1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 19, 2023

После встречи семьи и друзей, Махер Юнис призвал “объединить все палестинские группировки”.“Вместе мы можем добиться успеха. Мы находимся в сложном политическом периоде, и нам нужно бороться с умом”, – сказал он. “Мы нация героев. Мы не сдаемся”.Юнис также получил телефонный звонок с поздравлением от президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, который назвал бывшего заключенного “символом палестинского народа”, на что Юнис ответил: “Я готов служить еще 40 лет, чтобы освободить родную Палестину”.Через несколько дней после освобождения Карима Юниса в его родном городе прошли торжества. У трех высокопоставленных должностных лиц Палестинской администрации, которые нанесли ему визит, впоследствии были отозваны разрешения на въезд в Израиль министром обороны Йоавом Галлатом.После этого Бен-Гвир вызвал комиссара полиции Коби Шабтая для объяснения произошедшего, что стало первым упреком полиции со стороны нового министра.